Frasquilho vai ser o rosto da CI&T para a Europa

Miguel Frasquilho, antigo chairman da TAP e ex-presidente da AICEP, vai assumir funções como diretor-executivo da CI&T, uma consultora tecnológica brasileira que chegou ao mercado português em 2020. O gestor, que conduziu boa parte do plano de reestruturação da companhia aérea portuguesa e coordenou a negociação com as estruturas sindicais da TAP, acabou por não transitar para a nova equipa de gestão da transportadora

