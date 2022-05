Fundador da Flexdeal compra posição do segundo maior acionista por 2 milhões

SIMFE - Sociedade de Investimento Mobiliário para Fomento da Economia.Após a operação, num valor global de dois milhões de euros, Alberto Amaral passa a controlar 80,15% do capital da empresa.

A Flexdeal encerrou o exercício de 2020/21 com lucros de 614,3 mil euros, "mais do que triplicando o resultado líquido de 204,5 mil euros obtido no exercício anterior".