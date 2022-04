Fundo de Mira Amaral vende Woffu à norueguesa Visma

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A sociedade gestora de capital de risco Bynd Venture Capital acaba de anunciar que vendeu a sua participação na Woffu, startup especializada em soluções de controlo e otimização do tempo, onde tinha entrado há cerca de três ano.

Sem revelar o valor da transação nem a participação que o fundo português detinha na startup espanhola, a Bynd, que tem como "chairman" o antigo ministro Mira Amaral, esclarece que a sua saída da empresa aconteceu no âmbito da venda da Woffu à tecnológica norueguesa Visma.

Leia Também Fundo de Mira Amaral aposta em start-up de café

"Esta operação vem validar aquilo que a nossa equipa de investimento identificou há cerca de três anos – uma equipa ambiciosa com um produto essencial e relevante para a gestão eficiente de pequenas e médias empresas. Ficamos muito contentes por agora ver a Woffu a dar mais um passo no seu crescimento e relevância a nível europeu", enfatiza Francisco Ferreira Pinto, administrador executivo da Bynd Venture Capital, em comunicado.

Fundada em 2015 por Miguel Fresneda e Victor Perez, a Woffu conta atualmente com 55 trabalhadores, garantindo que cerca de 130 mil funcionários de 1.500 clientes utilizam a solução da Woffu para otimizar o seu tempo, solicitar férias, gerir ausências e cumprir com os regulamentos de controlo de horas.

"Esta aquisição dará à Woffu uma série de benefícios, como o acesso à rede internacional de Visma, aos seus conhecimentos e produtos complementares, que lhe permitirão satisfazer ainda melhor as necessidades dos seus clientes, ao mesmo tempo que a startup opera sob a sua marca e assegura a sua liderança e cultura", afirma a empresa.

"Estamos orgulhosos por nos juntarmos à Visma e, assim, iniciar uma nova fase cheios de entusiasmo e empenho. Com a ajuda da Visma estamos convictos de que podemos concretizar o nosso ambicioso plano de negócios. As oportunidades são enormes graças ao seu ‘know-how’ e aos recursos do seu grupo", sublinha Miguel Fresneda, CEO da Woffu.

Fundada em 2010, a Bynd Venture Capital "investe maioritariamente investe em startups nas fases "seed" e ‘early-stage’ que tenham uma relação direta com Portugal e/ou Espanha, quer seja por via dos fundadores ou investidores, pela presença das equipas, do centro tecnológico ou outra".