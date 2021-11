Fundo SVP põe autoestrada Douro Litoral à venda

O agrupamento liderado pelo fundo Strategic Value Partners que ficou com a Autoestradas do Douro Litoral, antiga concessão do grupo Brisa, convidou quatro “players” do setor a apresentar ofertas de compra até 3 de dezembro.

