Fundos querem vender Douro Litoral acima de 400 milhões

Os fundos que detêm a Autoestradas do Douro Litoral (AEDL), liderados pelo Strategic Value Partners (SVP), já contrataram a Goldman Sachs e a Natixis para avançarem com a venda da concessionária que gere as autoestradas A43, A41 e A32, que servem a Área Metropolitana do Porto, com mais de 73 quilómetros de extensão.





