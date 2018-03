Fusões e aquisições já superaram um bilião de dólares este ano em todo o mundo

Desde o início deste ano, as compras e fusões empresariais feitas em todo o mundo já ultrapassaram a barreira do bilião de dólares. Nunca este patamar tinha sido ultrapassado em tão pouco tempo.

Em 2018, o montante total de aquisições e fusões feitas em todo o globo já superou a marca do bilião de dólares, o ritmo mais rápido de sempre para o que contribuiu a vaga de consolidação nos Estados Unidos e o acelerar da actividade em países como o Reino Unido, Alemanha, China e Japão, escreve o Financial Times.

O reforço do crescimento económico e a perspectiva entretanto confirmada de cortes de impostos nos EUA contribui para este registo. Entre as maiores operações realizadas neste ano consta a aquisição da Express Scripts pela Cigna (67 mil milhões de dólares), a compra da Innogy pela Eon (55 mil milhões de dólares) e a aquisição do grupo de media Sky pela Comcast (31 mil milhões de dólares).

Citado pelo FT, o co-fundador da Centerview Partners, Blair Efrron, realça que "o ambiente permanece ideal para um robusto mercado de aquisições e fusões ao nível global".





O montante envolvido nas operações já realizadas superou em mais de 50% o registado no ano passado por esta altura e é 12% maior do que o verificado nesta fase em 2007, antes da crise financeira internacional.