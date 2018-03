A norte-americana Monsanto é o maior fornecedor mundial de sementes, com a maioria das suas vendas a ter lugar nos Estados Unidos e na América Latina. A companhia também vende glisofato, o pesticida mais usado em todo o mundo para controlar ervas.



Já a alemã Bayer é o segundo maior fornecedor mundial de pesticidas, focado na Europa, sendo também um importante fornecedor global de sementes para diversas colheitas.



Os remédios incluem que a Bayer venda activos nos mercados onde os negócios das duas empresas sobrepõem-se. A Comissão Europeia propôs que a química alemã BASF seja a compradora do pacote de remédios propostos, mas este processo continua a ser analisado em Bruxelas.



"A Bayer e a Monsanto apenas podem implementar a transacção quando a Comissão completar a sua revisão do comprador proposto", destaca Bruxelas no comunicado.



A fusão entre a Bayer e a Monsanto é a terceira nestes mercados, após as fusões entre a Dow e a Dupont, e entre a Chemchina e a Syngenta.



A comissária Margrethe Vestager disse que Bruxelas "assegurou-se que o número de actores globais a competirem em diversos mercados permanecem iguais. Isto é importante porque precisamos de concorrência para assegurar que os agricultores têm uma escolha de diferentes variedades de sementes e pesticidas a preços competitivos. E precisamos de concorrência para impulsionar as empresas a inovarem em agricultura digital e para continuar a desenvolver novos produtos que vão de encontro a elevados parâmetros regulatórios na Europa, para benefício de todos os europeus e do ambiente".

