João Santos

, através da sua subsidiária Petrogal Brasil, adquiriu uma participação de 14% no bloco de exploração petrolífera Uirapuru, no Brasil. Um mês depois, a Galp Energia adquiriu uma participação de 3% na licença BM-S-8, na bacia de Santos, num investimento de 114 milhões de euros.

Depois de ter investido mais de 5.000 milhões de reais no Brasil, a Galp Energia atingiu um "marco histórico": a produção ultrapassou os 100 milhões de barris de petróleo e gás. Em comunicado enviado às redacções esta quarta-feira, dia 26 de Setembro, a empresa diz que é a terceira maior produtora concessionária no país.No mesmo período, a Galp Energia refere que alcançou outro "importante marco" no Brasil com a produção média a superar os 100 mil barris de petróleo e gás por dia no Campo Lula, no pré-sal da Bacia de Santos."A prioridade do Brasil na estratégia da Galp está patente no volume de investimento acumulado desde a entrada da empresa no país, que ultrapassou recentemente os 5 mil milhões de reais", afirma a empresa no comunicado. Os projectos no Brasil têm correspondido nos últimos tempos a 80% do investimento total.Para o presidente executivo, Carlos Gomes da Silva, "a presença no Brasil visa o longo prazo e o compromisso com o desenvolvimento de projectos importantes para o crescimento do país". "A Galp investe no Brasil há cerca de duas décadas e pretendemos continuar a apostar neste país", garante, principalmente no que toca a negócios de baixo carbono que têm liderado a agenda das energéticas O mercado brasileiro tem sido um dos motores do crescimento da energética portuguesa. De tal forma que a empresa quer continuar a expandir no Brasil, tal como Gomes da Silva tinha indicado numa conferência telefónica com analistas noticiada pelo Negócios . Alguns dos projectos que a empresa tem neste mercado são em parceria com a Petrobras, mas o momento conturbado da empresa brasileira não tem afectado a relação com a Galp, segundo o presidente executivo.Em Junho, a empresa