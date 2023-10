Gazelle investe 40 milhões para ter indústria eólica offshore em Portugal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

A história começa com uma família do País Basco com grande tradição naval e um “génio”: Antonio García, matemático premiado em Espanha, doutorado em engenharia naval e hidrodinâmica marítima, autor de sete patentes de plataformas flutuantes, “pai e cérebro” por detrás da tecnologia eólica offshore da Gazelle Wind Power. Hoje, García é o diretor de Inovaç

...