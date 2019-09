Gigante do lítio aposta 1,3 mil milhões em "explosão" da procura

"A procura é incerta nos próximos três anos, mas, depois disso, vai explodir", disse Ricardo Ramos, presidente da Soc. Quimica y Minera de Chile, durante uma conversa com investidores e analistas em Nova Iorque na terça-feira. "As coisas podem melhorar em relação à situação atual, e precisamos estar preparados."

A SQM, como a mineradora de lítio de Santiago é conhecida, pretende elevar a capacidade de produção até 2025 além das 160 mil toneladas anunciadas anteriormente. A empresa planeia anunciar a expansão adicional de lítio, usado em baterias recarregáveis, em 2020, disse Ramos.

A mineradora chilena aumenta a produção no momento em que a Albemarle, sua rival e maior produtora, decidiu suspender projetos de expansão orçados em 1,5 mil milhões de dólares. Os preços globais do lítio caíram cerca de 30% em relação ao recorde de maio do ano passado, devido à oferta de novas minas na Austrália que inundou o mercado. Além disso, a decisão da China de reduzir os subsídios para carros elétricos causou incertezas sobre as perspetivas da procura pela matéria-prima.

Segundo os planos anunciados anteriormente, a SQM aumentaria sua capacidade em quase quatro vezes em seis anos, em relação às 46,8 mil toneladas em 2018. A grande aposta da empresa contrasta com a redução de sua estimativa para a procura global para entre 744 mil toneladas e 914 mil toneladas em 2025, o que compara com a projeção anterior de 1 milhão de toneladas.

Mesmo tendo em conta a perspetiva mais pessimista da SQM, o consumo da matéria-prima ainda aumentaria 16% ao ano até 2025. A previsão mais otimista da empresa indica um aumento de 20%. "Uma loucura", disse Ramos durante a sua apresentação aos investidores. Para responder a esta procura, seria preciso uma nova grande mina de lítio em operação todos os anos.