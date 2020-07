Musk promete contrato "gigante" a quem lhe der mais níquel

O CEO da Tesla, Elon Musk, afirma que a empresa está a precisar de mais níquel e apelou à indústria mineira que se chegasse à frente com mais produção, em troca de um "contrato gigante".



"A Tesla dar-vos-á um contrato gigante por um período longo se minerarem níquel com eficiência e de uma forma sensível do ponto de vista ambiental", afirmou Musk, após uma apresentação de resultados positiva em relação ao primeiro semestre.





A fabricante de veículos elétricos anunciou esta quarta-feira um

no seu segundo trimestre fiscal, quando no período homólogo de 2019 tinha reportado prejuízos de 408 milhões.

O níquel é um componente essencial ao fabrico de baterias de carros elétricos, e, como tal, está a pesar nos custos de produção e a tornar-se um obstáculo ao crescimento da empresa, avança a Reuters.Através desta matéria-prima, é possível reforçar a autonomia das baterias depois de um único carregamento. A Tesla necessita particularmente deste material de momento, uma vez que planeia aumentar o fabrico de carrinhas e investir em projetos solares.O consumo de níquel para baterias deverá disparar 64% entre 2019 e 2025, de acordo com os dados da Wood Mackensie. Contudo, os analistas consultados pela Reuters referem que os volumes requeridos pela Tesla não serão, à partida, suficientes para convencer a indústria a investir mais na exploração do níquel.