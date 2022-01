Gigantes editoriais do Japão processam empresa dos EUA por pirataria de banda desenhada manga

Quatro das maiores editoras de manga do Japão - a Kodansha, Shueisha, Shogakukan e Kadokawa - anunciaram que vão processar a norte-americana Cloudflare por violação dos direitos de autor, acusando a empresa de albergar servidores para um 'site' de pirataria.



De acordo com a agência France-Presse (AFP), um porta-voz da Kodansha revelou, esta segunda-feira, que os quatro gigantes vão intentar uma ação num tribunal distrital de Tóquio ainda esta semana. Fonte próxima adiantou que pretendem exigir 400 milhões de ienes (cerca de 3 milhões de euros ao câmbio atual) por prejuízos.





As editoras acusam a Cloudflare de violação dos direitos de autor, pelo seu papel no acolhimento de 'sites' que distribuem cópias pirateadas de títulos de banda desenhada manga.Segundo a mesma fonte, citada pela AFP, a empresa é acusada de ajudar à prática, por providenciar um servidor capaz de gerir elevado tráfego online, que tem 300 milhões de visualizações estimadas por mês e distribui aproximadamente 4.000 títulos.Os 'sites' de 'pirataria, onde as cópias dos romances gráficos são distribuídos de graça, têm atormentado há muito as editoras de épicos de manga, como "One Piece" e "Attack on Titan", cujos prejuízos são estimados em milhões de dólares só no Japão.A Cloudfare ainda não reagiu à notícia, mas não é a primeira vez que fica sob fogo das editoras de manga. Em 2019, o mesmo quarteto alcançou um acordo com a firma norte-americana, depois de esta ter concordado em parar de facultar os seus serviços a um 'site' de pirataria.Tomoyuki Inui, porta-voz da Kodansha, deixou claro agora que as editoras estão determinadas em avançar para a justiça para proteger os direitos dos artistas. "Todos os lucros feitos a partir desses 'sites de pirataria de manga vão diretos para os seus operadores ilegais. Nada vai para as livrarias, editores ou autores de manga que têm dedicado as suas vidas a criar estes trabalhos", afirmou."Temos de pôr um ponto final nos 'sites' de pirataria para proteger a cultura japonesa manga", reforçou.