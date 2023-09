Global Media paga este mês retroativos do aumento do subsídio de alimentação

A administração da Global Media Group (GMG) vai pagar este mês a todos os trabalhadores os retroativos a janeiro do aumento do subsídio de alimentação aplicado em março, incluindo aos que recusaram a proposta apresentada pela empresa.Numa carta enviada na segunda-feira aos trabalhadores das várias empresas do grupo de media, e à qual a agência Lusa teve acesso esta terça-feira, a administração da GMG diz ter decidido "implementar já este mês uma das propostas apresentadas -- a retroação do efeito do aumento do subsídio de refeição a janeiro de 2023 - com processamento da diferença entre o valor pago com base num valor diário de 6,41 euros para o novo valor de 8,32 euros nos meses de janeiro e fevereiro"."Esta decisão aplica-se a todas as empresas, mesmo às áreas onde foi declarada pelos trabalhadores a recusa da proposta apresentada pela empresa", refere.Na carta, a dona de títulos como o Diário de Notícias e a TSF sustenta que o contexto de "forte pressão sobre a capacidade de investimento e de gestão de tesouraria", devido às "dificuldades que o setor da comunicação social tem vivido nas últimas décadas", tem "impedido a empresa de promover a melhoria salarial generalizada dos trabalhadores".Contudo, afirma que tem vindo a procurar "encontrar formas de mitigar a perda de poder de compra dos trabalhadores, em particular dos que têm rendimentos mais baixos", e garante que "continua empenhada em encontrar uma solução que, em linha com o compromisso assumido, mas sem colocar em risco a sustentabilidade da empresa, permita melhorar as condições salariais dos trabalhadores".O pagamento dos retroativos relativos ao aumento do subsídio de refeição era um dos pontos da proposta da administração no âmbito das negociações salariais em curso no grupo, que não mereceu um acordo generalizado por parte das várias marcas do grupo.