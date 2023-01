Glovo acumula nova multa de 57 milhões em Espanha

Leia Também Faturação da Glovo sobe mais de 30% em Portugal

A Inspeção do Trabalho de Espanha impôs novas sanções à Glovo no valor de 56,7 milhões de euros por falsos trabalhadores independentes e trabalho irregular de estrangeiros. A informação está a ser avançada pela rádio espanhola Cadena SER.De acordo com a mesma estação, a Glovo acumula mais de 200 milhões de euros em multas em território espanhol. O ministério do Trabalho está também a estudar mover uma ação do Ministério Público para colocar a empresa em tribunal pelo crime de exploração de trabalhadores ilegais em Espanha.A sanção divide-se em 32,9 milhões devido ao uso de mais de sete mil motoristas como falsos trabalhadores independentes e obriga a empresa a pagar mais de 19 milhões de contribuições à segurança social. Quanto à segunda sanção trata-se de 813 trabalhadores que não estão documentados, cuja penalidade é de 5,2 milhões de euros.Este valor acumula-se aos 79 milhões já aplicados pela mesma autoridade em Barcelona e Valência em setembro. No total, as multas atingem os 205,3 milhões de euros, sendo que 125,3 milhões dizem respeito a sanções e 80 de atos de contribuições sociais.Segundo um comunicado enviado à imprensa, visto pelo El País, a Glovo defende-se explicando que o período inspecionado é anterior à data de entrada em vigor da denominada "ley rider" que obriga estas plataformas digitais ao cumprimento de um conjunto de regras laborais.