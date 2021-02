Glovo procura “dark stores” em Lisboa e no Porto

A aposta crescente em “dark stores” não se limita às empresas do retalho e da restauração. No final de janeiro, a Glovo anunciou uma parceria com o fundo imobiliário de origem suíça Stoneweg, que vai investir 100 milhões de euros na compra e remodelação de espaços de armazenamento para arrendar à plataforma de entregas ao domicílio, em vários países europeus.





