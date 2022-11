Google terá de pagar cerca de 379 milhões a 40 estados dos EUA por violação de privacidade

A gigante tecnológica Google concordou esta terça-feira em pagar 391,5 milhões de dólares (cerca de 379 milhões de euros) a 40 estados norte-americanos para encerrar uma investigação sobre como rastreou a localização dos utilizadores sem autorização.A investigação foi desencadeada por uma reportagem a agência de notícias Associated Press (AP) de 2018.Na ocasião, foi descoberto que a Google continuou a rastrear os dados das pessoas mesmo depois da desativação do "histórico de localização".Os procuradores-gerais chamaram o acordo de uma vitória histórica para os consumidores e o maior acordo multiestadual da história dos Estados Unidos que lida com a privacidade."Este acordo de 391,5 milhões de dólares é uma vitória histórica para os consumidores numa era de crescente dependência da tecnologia", disse o procurador-geral do Connecticut, William Tong, citado em comunicado.Por sua vez, a Google, com sede em Mountain View (Califórnia), disse que corrigiu os problemas há vários anos."Consolidados com as melhorias que fizemos nos últimos anos, resolvemos esta investigação, baseada em políticas de produtos desatualizadas que mudámos há anos", disse o porta-voz da empresa Jose Castaneda, citado em comunicado.O rastreamento de localização pode ajudar as empresas de tecnologia a vender anúncios digitais para profissionais de marketing que desejam se conectar com os consumidores mais próximos.Em 2018, a AP informou que muitos serviços da Google em dispositivos Android e iPhones armazenavam dados de localização dos utilizadores, mesmo usando uma configuração de privacidade para impedir o acesso.Armazenar esses dados traz riscos à privacidade e tem sido usado pela polícia para determinar a localização de suspeitos.A AP havia noticiado que o problema afetou cerca de dois mil milhões de utilizadores de dispositivos Android e centenas de milhões de iPhones em todo o mundo.A Google usa as informações de localização para segmentar consumidores com anúncios dos seus clientes, segundo as autoridades estaduais.Os procuradores-gerais indicaram que a Google enganou os utilizadores sobre as suas práticas de rastreamento de localização desde pelo menos 2014, violando as leis estaduais de proteção ao consumidor.Como parte do acordo desta terça-feira, a Google também concordou em tornar essas práticas mais transparentes para os utilizadores.A empresa de terá de mostrar mais informações quando os utilizadores ativam e desativam as configurações da conta de localização.