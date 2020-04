Haverá, ainda, a prorrogação por três meses do benefício obtido através do Startup Voucher que já tivesse sido atribuído (2.075 euros por posto de trabalho). Será criado o Vale Incubação, que prevê um apoio para startups com menos de cinco anos, através da contratação de serviços de incubação, com um incentivo de 1.500 euros não reembolsável.



É lançado um novo instrumento de investimento da Portugal Ventures (sociedade de capital de risco detida pela Aicep, InovCapital e Turismo Capital). Este prevê investimentos a partir de 50 mil euros, numa iniciativa financiada pela Instituição Financeira de Desenvolvimento (IFD), a Portugal Ventures e a Imprensa Nacional Casa da Moeda.



Por fim, é lançado um sistema de financiamento que prevê a concessão de empréstimos convertíveis em capital social, ao fim de 12 meses, "aplicando uma taxa de desconto que permita evitar a diluição dos promotores".



Com estas medidas, o Governo estima que cada startup possa receber um apoio potencial médio de 10 mil euros.



Quanto às medidas já em vigor, o Fundo de Coinvestimento 200M e o Fundo para a Inovação Social serão adaptados para serem acedidos pelas startups em dificuldades.

O Governo lançou um pacote de medidas para apoiar as startups afetadas pela pandemia do coronavírus. Vão ser criadas cinco medidas e adaptadas outras duas que já estavam em vigor, num total de 25 milhões de euros, para apoiar as mais de 2.500 startups portuguesas.Entre as novidades, está um "apoio financeiro através de um salário mínimo por colaborador (até um máximo de dez colaboradores por startup)", esclarece o Governo, em comunicado às redações.