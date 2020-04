Apoio a pais, a independentes e sócios-gerentes: saiba quando pedir

A Segurança Social publicou um calendário sobre os prazos para pedir os próximos apoios destinados aos trabalhadores independentes, aos sócios-gerentes e aos pais que tiveram de ficar em casa por causa do encerramento das escolas.





O calendário pode ser consultado aqui e baseia-se neste despacho.





A Segurança Social tem explicado que, por regra, o apoio é pago no mês seguinte ao do requerimento. Foi apenas aberta uma exceção para os independentes que já no mês de abril viram a sua atividade (ou a do seu setor) paralisada, tendo sido permitida a apresentação de requerimentos até 15 de abril.





Tal como já tínhamos explicado em maior detalhe, com base noutros esclarecimentos publicados pela Segurança Social, haverá condições de acesso e de cálculo diferentes para os apoios pagos em abril e maio.



No caso dos independentes, por exemplo, só em maio serão pagos os apoios para quem teve quebra de atividade (e não suspensão).



O mesmo acontece no caso dos sócios-gerentes de empresas sem qualquer trabalhador, e com faturação inferior a 60 mil euros.



Deste calendário não constam as datas de pagamento.