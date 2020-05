A nova linha terá como objetivo ajudar as micro e pequenas empresas a adaptarem-se aos novos requisitos desta fase de desconfinamento, adianta o ministro do Planeamento.

"Estamos a estudar o lançamento de iniciativas de dinamização do investimento, no valor de 50 milhões de euros, para modernizar as micro e pequenas empresas de modo a adaptarem-se aos novos requisitos desta fase de desconfinamento", revelou o ministro, num mecanismo





Esta semana, o Conselho de Ministros aprovou o sistema de incentivos de segurança nas microempresas que contempla apoios para despesas com o cumprimento de normas de proteção e higienização no âmbito da covid-19. "Dentro de dias, vamos pôr em prática um sistema ultra-rápido para que as empresas possam responder às novas exigências sanitárias e vamos estudar outros mecanismos complementares com pequenas obras que dinamizem um segmento ainda mais micro de investimentos", acrescentou Nelson de Souza.Esta semana, o













O Governo vai lançar, em breve, uma nova linha de 50 milhões de euros para apoiar as microempresas mais afetadas pela crise provocada pela pandemia. A informação foi avançada por Nelson de Souza, ministro do Planeamento, em entrevista à Renascença e ao Público, esta quinta-feira.que irá conceder entre 3 e 5 mil euros a cada empresa.