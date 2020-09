Governo quer concessionar antigas estações ferroviárias para turismo

No âmbito do Revive, o Governo pretende concessionar estações ferroviárias desativadas a operadores privados do setor do turismo. Estão identificados 30 imóveis e os concursos começam a ser lançados no primeiro trimestre de 2021.

