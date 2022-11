Governo quer mais presença portuguesa num mercado com margem para crescer

O mercado ibero-americano, sem contar com Espanha, representou, no ano passado, apenas 2,4% de todas as exportações portuguesas, atingindo 1,5 mil milhões de euros. Em conjunto, o que Portugal vende para esses 19 países que falam português ou espanhol no continente americano é 11 vezes menos do que o valor exportado para o país vizinho, o principal parceiro comercial português.





...