A linha de apoio às micro e pequenas empresas afectadas pela covid-19 mobilizou apenas 3,3% do montante máximo que tinha ficado inscrito no Orçamento do Estado (OE) de 2021, indica esta sexta-feira o Público De acordo com as contas do jornal, foram concedidos apenas apoios de 25 milhões. Ou seja, 3,3% dos 750 milhões previstos no OE 2021, ou 25% da dotação máxima de 100 milhões que o Governo efectivamente autorizou.A situação deve-se a sucessivos atrasos na publicação e implementação da medida. Afonso Luz, da comissão executiva do PEV - partido que apresentou a proposta do apoio - tinha já admitido que, "com todo este atraso", muitas empresas poderiam ficar de fora.