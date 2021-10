Linha de 100 milhões para micro e pequenas empresas prorrogada até final de 2022

A linha de apoio à tesouraria destinada a micro e pequenas empresas, lançada no final de julho com uma dotação de 100 milhões de euros e cujo acesso poderia ser feito até ao final deste ano, vai ser prolongada até ao final de 2022.A medida consta da proposta de Orçamento do Estado para 2022, entregue esta segunda-feira pelo Governo à Assembleia da República. "O acesso à linha de apoio à tesouraria para micro e pequenas empresas, criada pelo decreto-lei n.º64/2021, de 28 de julho, é prorrogado até ao final de 2022", pode ler-se no documento.Ao mesmo tempo, define ainda a proposta, "o período de carência de capital da linha de apoio é de 18 meses", o que representa um alargamento em relação aos 12 meses inicialmente previstos.Esta linha de apoio, recorde-se, foi criada em julho deste ano, com uma dotação inicial de 100 milhões de euros. As empresas que a ela recorram poderão beneficiar de um apoio máximo de 25 mil euros, no caso das microempresas, ou ded 75 mil euros, no que diz respeito às pequenas empresas.Não é público, para já, o montante já concedido no âmbito desta linha, gerida pelo IAPMEI e cujas candidaturas abriram no passado dia 15 de setembro.