Grupo CTT reposiciona operação em Espanha e lança nova marca

Os CTT lançaram esta sexta-feira uma nova marca para o mercado espanhol, onde estão presentes através da Tourline Expresse. A empresa adquirida em 2005 vai ser absorvida pelos CTT Expresso e a marca Tourline vai desaparecer, dando lugar à insígnia CTT Express.

O reposicionamento já tinha sido anunciado pelo presidente executivo dos Correios, João Bento, no final de 2019 no âmbito do plano de reestruturação apresentado para a Tourline que há vários anos apresenta contas negativas. Uma situação agravada no terceiro trimestre de 2019 com a perda de um dos maiores clientes: a Amazon.

A nova marca é o último passo do plano dos Correios para dar uma nova vida à Tourline. O plano incluiu um investimento de 12 milhões de euros em novas instalações, equipamentos e tecnologia de otimização da distribuição de encomendas, bem como a nomeação de uma nova equipa de gestão, a qual já entrou em funções no final do ano passado e conta com Manuel Mollins na liderança.

Para João Bento, "o rebranding em Espanha e o novo posicionamento em Portugal são a faceta mais visível da forma como os CTT se apresentam no mercado e querem ser reconhecidos, ligando pessoas e empresas". "Os CTT assumem-se como uma empresa ibérica com ambição de liderança no Expresso & Encomendas mas também como um operador de entrega total, com uma oferta segmentada, do correio às encomendas, dos produtos aos serviços, e como um parceiro de negócio privilegiado e de confiança", acrescentou.





Já Manuel Molins, diretor-geral da nova CTT Express, sublinhou que "a nova estratégia se centrará no crescimento orgânico a curto prazo e terá capacidade para fazer frente tanto ao mercado B2B (empresarial) como à crescente procura no B2C (direcionado para os consumidores)".