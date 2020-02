Imagem dos CTT vai mudar. Perde o cavalo e ganha novas cores

Os CTT vão avançar com um novo posicionamento que passa por retirar o icónico cavalo para toda a comunicação comercial do grupo. Além disso, querem reforçar a aposta na venda de bilhetes para espetáculos nas suas lojas.

No ano que celebram 500 anos, os CTT decidiram avançar com um novo posicionamento de marca que passa pela retirada do icónico cavalo do logótipo da empresa e a introdução de um conjunto de paletes de cores.





O objetivo desta mudança, cujos valores de investimento não foram divulgados, passa por mostrar que os CTT "são mais do que um operador postal", explicou o presidente da empresa, João Bento, numa conferência de imprensa que decorreu esta segunda-feira.