Grupo da Sport Zone compra catalã Deporvillage

O grupo Ibérico composto pela Sport Zone, JD e Sprinter anunciou esta segunda-feira, 28 de junho, a aquisição de 80% da Deporvillage, sediada em Manresa (Catalunha, Espanha), que é um dos principais operadores online de material desportivo especializado a nível europeu.

O Iberian Sports Retail Group (ISRG) justifica este negócio, que terá custado perto de 140 milhões de euros, com o facto de "adicionar ao grupo a especialização em categorias desportivas chave, aumentar significativamente as suas capacidades digitais no mercado de equipamentos desportivo e complementar o desenvolvimento das marcas Sport Zone e Sprinter".

Com esta aquisição, o grupo controlado pela JD Sports (50,02%) e participado pela Sonae (30%), que fechou 2020 com vendas de 645 milhões de euros, estima numa nota à imprensa que vai superar os 900 milhões de faturação, empregar mais de 9.000 pessoas e "dar um passo internacional importante", abarcando mais de 60 modalidades desportivas e mil marcas.

118 Faturação O volume de negócios da Deporvillage ascendeu a 118 milhões de euros no exercício terminado a 31 de dezembro de 2020.







"Damos as boas vindas à Deporvillage, com a confiança de que a sua excelente equipa irá juntar as suas capacidades e sucessos ao nosso projeto de oferecer aos consumidores europeus a melhor experiência de compra de equipamentos desportivos multimarca e omnicanal do mercado", frisa Miguel Mota Freitas, diretor do ISRG, que até agora somava 360 pontos de vendas físicos e seis mil funcionários.

Lançada em 2010, a Deporvillage, que é liderada por Xavier Pladellorens, exporta atualmente para mais de uma centena de países. No exercício terminado a 31 de dezembro de 2020, a operadora catalã gerou uma faturação de 117,8 milhões de euros e um lucro antes de impostos de 7,7 milhões de euros, fixando-se o ativo bruto nessa data em 51,1 milhões de euros.





Na mesma nota lançada sobre este negócio, que foi assessorado pela King & Wood Mallesons (por parte do comprador) e pela Arcano e Cuatrecasas (por parte da vendedora), o CEO da JD Sports, Peter Cowgill, destaca o "forte foco no consumidor" por parte da Deporvillage, que lidera o mercado espanhol nas suas categorias e "tem um potencial significativo para uma maior expansão internacional".Este negócio, que ainda está sujeito à aprovação por parte da autoridade da concorrência no país vizinho, acontece apenas duas semanas depois de o grupo ibérico ter comunicado o acordo para a integração no grupo da holding do operador holandês Sports Unlimited Retail (SUR).