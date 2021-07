Grupo espanhol compra portuguesa VivaMais, que emprega 250 pessoas

A Quirónprevención, empresa do grupo Quirónsalud, que se apresenta como líder na prestação de serviços de saúde em Espanha, adquiriu à Trivalor “a maior empresa do setor da segurança e saúde do país luso”.

