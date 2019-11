O grupo, cujo volume de negócios, em 2018, foi de 48 milhões de euros em 2018, prevê atingir este ano, os 60 milhões de euros.



Com uma área de 1.250 metros quadrados, e resultado de um investimento de 1,5 milhões de euros, o espaço é considerado a "nova sede no Norte do país" e vai albergar um laboratório na área de citometria de fluxo, para o diagnóstico de hemato-oncologia.O grupo, cujo volume de negócios, em 2018, foi de 48 milhões de euros em 2018, prevê atingir este ano, os 60 milhões de euros.Nos mais de 450 pontos de colheita que espalhados por todo o país, o grupo responde a solicitações de "sete mil utentes por dia e 2,1 milhões de pessoas por ano", realizando, diariamente, "mais de 60 mil análises".

O grupo Germano de Sousa inaugurou esta quinta-feira no Porto a nova sede dos laboratórios de análises clínicas do Norte, que emprega 200 colaboradores e é resultado de um investimento de 1,5 milhões de euros.Em comunicado, o grupo de análises clínicas indica que o novo espaço nasceu da necessidade de um laboratório com total capacidade técnica no Norte do país, para garantir resposta laboratorial a mais de 1.200 doentes por dia.