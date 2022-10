Grupo Iberdola com lucros de 3,1 mil milhões de euros nos primeiros nove meses

Leia Também Iberdrola colocou em funcionamento nova central fotovoltaica em Setúbal

O grupo energético Iberdrola teve lucros de 3.104 milhões de euros entre janeiro e setembro, mais 29% do que nos mesmos meses de 2021, informou esta quarta-feira a empresa à Comissão Nacional do Mercado de Valores (CNMV) de Espanha.Os resultados antes de impostos, juros, depreciações e amortizações (EBITDA) do grupo espanhol foram 9.529 milhões de euros, mais 16,7% do que nos primeiros três trimestres de 2021.A Iberdrola teve resultados positivos em todos os países onde está presente menos em Espanha, onde os lucros caíram 14% e o EDITDA diminuiu 9,8%.A empresa tem atribuído a queda em Espanha aos elevados preços da energia.O investimento bruto entre janeiro e setembro alcançou os 7.568 milhões de euros (mais 14,2% do que em 2021), com a dívida a aumentar 19% (mais 7.075 milhões de euros do que no final de setembro de 2021).O grupo estabeleceu como objetivo para 2022 registar lucros recorde de entre 4.000 e 4.200 milhões de euros no conjunto do ano.Os lucros no ano passado foram de 3.884,8 milhões de euros, um aumento de 7,6% em relação ao ano anterior, devido principalmente ao crescimento conseguido nos Estados Unidos e no Brasil.A Iberdrola é uma multinacional espanhola que produz e comercializa eletricidade em Portugal.