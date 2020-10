Grupo Mello fica com dois não executivos na Brisa

O grupo José de Mello, que reduziu a sua participação na Brisa para 17% com a concretização da venda da maioria do capital ao consórcio liderado pela holandesa APG Asset Management, vai passar a ter apenas dois elementos no conselho de administração, nenhum deles executivo. Além de Vasco de Mello, que vai ocupar o lugar de “chairman”, mantém-se como vogal Luís Goes.





Negócios Premium Conteúdo exclusivo para assinantes Já é assinante? Inicie a sessão Assine e aceda sem limites, no pc e no smartphone Assinar por 1€ por 1 mês Conteúdos exclusivos com melhor da informação económica nacional e internacional;

Acesso sem limites, até três dispositivos diferentes, a todos os conteúdos do site e app Negócios, sem publicidade intrusiva;

Newsletters exclusivas;

Versão ePaper, do jornal no dia anterior;

Acesso privilegiado a eventos do Negócios;

...