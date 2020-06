Num "período delicado" que a economia atravessa, a Sovena "reforça a sua aposta na atividade industrial portuguesa, com um investimento de quatro milhões de euros na sua unidade de embalamento do Barreiro", refere o presidente executivo do grupo, Jorge de Melo, citado em comunicado.



"Com esta aposta, aumentamos a capacidade de embalamento e armazenagem, dois pontos estratégicos fundamentais no apoio às operações do grupo, principalmente ao mercado do Brasil, onde temos vindo a assistir ao crescente sucesso da nossa marca Andorinha", salienta o gestor.



O grupo Sovena detém dois lagares e duas unidades industriais em Portugal, emprega um total de 1.300 colaboradores e "é hoje uma das empresas líderes no setor do azeite a nível mundial, com uma presença ativa em mais de 70 países", refere a empresa.



A faturação do grupo atingiu no ano passado 1.200 milhões de euros, tendo comercializado mais de 200 mil toneladas de azeite.

"A aposta na unidade industrial situada no Barreiro vem reforçar a capacidade de embalamento e armazenamento da Sovena e fortalece a estratégia de internacionalização do grupo", refere a Sovena, em comunicado, referindo que "o investimento inclui a montagem de uma nova linha que permitiu duplicar o volume de embalamento de azeites, crescendo a capacidade de embalamento de vidro de seis mil garrafas para 15 mil garrafas por hora".Este investimento inclui também "o alargamento da área de armazenamento, o que irá representar um forte apoio para a exportação de uma outra importante marca da Sovena, Andorinha, com grande expressão no mercado brasileiro".