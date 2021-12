Dona do azeite Oliveira da Serra compra empresa que detém marca Salutem

O grupo Sovena adquiriu 100% do capital da empresa portuguesa Centazzi, que detém a Salutem, assumindo o controlo exclusivo da marca, com o objetivo de lhe dar "um maior alcance de mercado", "garantindo que todos possam ter acesso a uma alimentação mais saudável".O anúncio foi feito pelo grupo num comunicado divulgado, esta sexta-feira, no seguimento da notificação à Autoridade da Concorrência (AdC) da operação de concentração das empresas. O valor do negócio não foi, no entanto, divulgado.



"A experiência e o dinamismo da Centazzi no mercado, permite-nos consolidar a nossa aposta nas novas tendências da alimentação", afirma o CEO da Sovena, Jorge de Melo, na nota enviada às redações, em que aponta que o objetivo passa por "reforçar a posição de mercado da marca Salutem, facilitando o acesso a canais de comercialização no mercado nacional e internacional".

A Centazzi, criada em 1935, dedica-se ao fabrico, transformação e comercialização grossista de produtos alimentares, que vão desde cereais, leguminosas, condimentos a doces ou chás. Conta com mais de 50 colaboradores e uma fábrica e um armazém no Seixal e, em 2020, faturou mais de 8 milhões de euros.



Do portefólio destaca-se a marca Salutem, que com uma gama de produtos biológicos, integrais, sem açúcar e sem glutén, é considerada uma "referência" no mercado de alimentação saudável, dispondo de "mais de 500 produtos nos lineares da grande distribuição".



"A Centazzi, conhecida pela sua qualidade e inovação, tem vindo a crescer, ocupando uma posição privilegiada no mercado", lançando "uma média de 30 a 40 novos artigos por ano", com "principal relevância no segmento das bolachas funcionais, barras saudáveis e cereais de pequeno-almoço", destaca a empresa que pertence ao universo do grupo Nutrinveste.





Neste sentido, aponta, a aquisição "vem reforçar o propósito da Sovena - Feeding Futures- de acelerar os próximos passos da alimentação global, que tem como eixos principais a conveniência, a saúde e a sustentabilidade".

A Sovena figura como uma das empresas líderes no setor do azeite, com marcas como Oliveira da Serra e Andorinha. Marca ainda presença nos óleos vegetais, com a Fula, Vêgê e Frigi.



Tem operações diretas em 10 países (Portugal, Espanha, EUA, Brasil, Chile, Argentina, Marrocos, Itália, China e Angola), exporta para mais de 70 e emprega mais de 1.200 colaboradores em todo o mundo. Em 2020, faturou 1,1 mil milhões de euros, com a componente internacional a representar 75% do total do negócio.