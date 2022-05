Grupo Visabeira compra elétrica alemã para reforçar oferta de energia no país

Leia Também Visabeira às compras em Itália para subir à Série A nas redes e energia

O grupo português Visabeira comprou a elétrica alemã Elektro-Würkner GmbH para expandir o negócio na Alemanha. A subsidiária Constructel Visabeira anunciou esta quinta-feira o negócio, sem avançar o valor da aquisição.Presente no mercado europeu e dos EUA, a subsidiária do grupo Visabeira que opera no setor das telecomunicações e energia comprou a Elektro-Würkner GmbH. Fundada em 1965, a empresa alemã conta atualmente com cerca de 230 colaboradores. Segundo o comunicado da empresa, está é uma das maiores empresas alemãs do setor das telecomunicações e tem presença na área das energias renováveis."A vasta experiência e a combinação de competências técnicas e humanas fazem da Elektro-Würkner GmbH o parceiro ideal para a Constructel Visabeira e reforça assim as vastas capacidades que a empresa portuguesa já garantiu na área dos serviços de engenharia de redes de telecomunicações e energia no mercado alemão", diz.A atual equipa de gestão, sob a direção de Marion Würkner, continuará a liderar a empresa "com foco na continuidade, qualidade e crescimento, sem perder de vista o ativo mais importante, os colaboradores", aponta a Visabeira. "Com orgulho e respeito pelo que foi alcançado até agora, ambas as empresas estão otimistas e confiantes quanto ao futuro, potenciando sinergias através da otimização de competências e recursos técnicos que garantirão contratos atuais e futuros."A aquisição acontece depois de o grupo ter comprado, em fevereiro, uma empresa italiana também especializada no setor da energia e redes de telecomunicações. A operação de compra da maioria do capital da a Inpower Group, cujo valor não foi revelado, foi feita igualmente através da subsidiária Constructel e tem por objetivo implementar e expandir a atividade em Itália.A Constructel Visabeira é a "holding" do Grupo Visabeira que agrega os negócios na área das telecomunicações e energia com forte presença em Portugal, França, Reino Unido, Irlanda, Bélgica, Alemanha, Dinamarca, Itália, Espanha, Suécia e Estados Unidos da América.