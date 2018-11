No Economic Outlook de Novembro, a OCDE analisa a evolução do mercado imobiliário em Portugal e conclui que, para já, não há uma 'bolha'.

"Não caracterizaríamos [o que está acontecer no mercado imobiliário em Portugal] como uma bolha", responde ao Negócios Ben Westmore, responsável da OCDE pela análise feita a Portugal no Economic Outlook de Novembro publicado esta quarta-feira, 20 de Novembro. A Organização dá destaque ao tema no relatório, mas diz que para já não há riscos para a economia portuguesa.Na parte do Economic Outlook que dedica a Portugal, a Organização para a Cooperação e o Desenvolvimento Económico (OCDE) dediciu destacar o tema das casas: "O investimento no imobiliário está a crescer fortemente, respondendo ao aumento forte dos preços tanto nas habitações novas como nas já existintes". O gráfico escolhido mostra o avanço dos preços das casas acima dos 10% nos últimos dois anos:Questionado pelo Negócios, o responsável pela análise de Portugal aprofunda o tema, assinalando que, para já, não caracterizaria o fenómeno português como uma 'bolha' - normalmente esta define-se por um aumento rápido dos preços à boleia da especulação, seguido de uma descida repentina. Ben Westmore apresenta três razões para afastar essa caracterização.