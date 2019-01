Há mais um centro digital a caminho de Lisboa. Este vem dos EUA

A DXC quer reforçar a presença em Lisboa com um centro digital, o qual vai contar com 45 trabalhadores mas pretende contratar perto de 250 nos próximos dois anos.

A multinacional norte-americana DXC Technology vai abrir um novo centro de operações tecnológicas em Lisboa, anunciou a empresa em comunicado.





O DXC Business Process Services Digital Centre já conta com um cliente, o banco BPI. Para este projeto, estão destacados 45 colaboradores com altas qualificações, mas a empresa admite que o número cresça até aos 120 no primeiro ano e que este número duplique nos próximos dois anos.