A Zalando está disparar mais de 10% em bolsa, depois de ter surpreendido o mercado ao reportar lucros no primeiro trimestre deste ano, contrariando as previsões dos analistas.Esta manhã, as ações da Zalando estão a disparar 10,11% para os 41,38 euros por ação, tendo já chegado a subir um máximo de 10,86%. A empresa negoceia, assim, em máximos de setembro do ano passado e, desde o início do ano, já acumula uma valorização de 67% em bolsa.Isto depois de ter anunciado que espera alcançar lucros operacionais abaixo dos 10 milhões de euros. A plataforma irá, assim, superar as expectativas dos analistas pela quarta vez consecutiva, já que, para este período, eram esperados prejuízos de 10 milhões de euros.Fundada em 2008, a Zalando tem enfrentado dificuldades para vingar no setor do comércio online, dominado pela Amazon, mas os investidores têm sido animados pela nova meta da empresa: atingir a dimensão da H&M no prazo de cinco anos e com maior rentabilidade do que a retalhista de moda sueca.Para este ano, a plataforma alemã prevê que os lucros registem uma subida ligeira.