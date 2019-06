Herdeiros da BMW dizem que a vida de milionário é mais difícil do que se pensa

Lidar com a responsabilidade e a inveja de herdar riqueza é um fardo que muitos não compreendem, segundo Susanne Klatten e Stefan Quandt, os irmãos bilionários que juntos são donos de quase metade da BMW.

"Muitos acreditam que estamos permanentemente sentados num iate no Mediterrâneo", afirmou Klatten numa rara entrevista à Manager Magazin, que também conversou com o seu irmão mais novo. "O papel de guardião do património também tem lados que não são tão bons."

Klatten - cujo pai Herbert Quandt ajudou a resgatar a BMW no fim dos anos 50 - é a segunda pessoa mais rica da Alemanha, com uma fortuna avaliada em 8,6 mil milhões de dólares, de acordo com o Índice de Bilionários Bloomberg. Klatten também tem participações na empresa química Altana e na produtora de carbono SGL Carbono.

Quandt, com participações na empresa de logística Logwin e na fabricante de medicamentos homeopáticos Heel, tem um património líquido de 15,5 mil milhões de dólares. Tanto ele como a irmã são membros do conselho fiscal da BMW.

"No nosso caso, certamente não é o dinheiro que nos motiva", afirmou Quandt. "Acima de tudo, é a responsabilidade de garantir empregos na Alemanha."

Os dois herdeiros dizem que estão confortáveis com os seus papéis, mas inicialmente tiveram de fazer um esforço para assumir cargos de topo ainda jovens. Quandt, que tinha 30 anos quando recebeu o seu primeiro lugar no conselho, disse que teria preferido trabalhar alguns anos como um "simples" gerente de produtos nalgum lugar ou estudar arquitetura.

"O meu ponto de partida nunca foi: ‘agora vou mostrar a todos como as coisas devem ser feitas’", disse Quandt, que questiona a lógica dos impostos sobre heranças. "Pelo contrário, foi um questionamento constante associado à insegurança."

Klatten, que ganhou notoriedade em 1978 quando a polícia desarmou um plano para sequestrá-la, juntamente com a sua mãe Johanna, disse que a redistribuição de riqueza não funciona e que uma sociedade justa deve permitir que as pessoas procurem oportunidades de acordo com as suas capacidades.

"O nosso potencial decorre do papel de ser herdeira e desenvolver isso", afirmou. "Trabalhamos duro todos os dias."

(Texto original: BMW Billionaire Heirs Say Their Lives Are Harder Than You Think)