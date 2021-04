Herdeiros do antigo "chairman" da Samsung vão pagar 10 mil milhões em imposto sobre herança

Leia Também Tribunal condena herdeiro do império Samsung a dois anos e meio de prisão

Leia Também Vendas mundiais de smartphones disparam à boleia da China e do 5G. Huawei sai do Top 5

Leia Também Corrida mundial pelos “chips” sem fim à vista

Após a morte de Lee Kun-hee, aos 78 anos, a 25 de outubro de 2020, o país tem estado atento aos desenvolvimentos sobre o imposto a pagar sobre a herança, já que será um dos valores mais elevados, com potencial para diluir a participação da família no conglomerado. Lee Kun-hee, tantas vezes descrito como a mente que transformou a Samsung, era dono de uma fortuna estimada de 26 biliões de won, um valor aproximado de 23,3 mil milhões de dólares.O magnata era também dono de várias participações em empresas do conglomerado: 4,18% da Samsung Eletronics, 20,76% na Samsung Life Insurance e ainda duas participações na Samsung C&T (dedicada à construção) e na Samsung SDS, dedicada à transformação digital, de 2,88% e 0,01%, respetivamente.A família de Kun-hee apresentou esta quarta-feira os planos para pagar aquele que é um dos maiores impostos deste tipo já vistos na Coreia do Sul, com um montante de 10,78 mil milhões de dólares, o equivalente a 8,91 mil milhões de euros. Através de comunicado, a família aponta que o valor deste imposto "é o equivalente a três ou quatro vezes a receita total com este imposto arrecadado pelo governo coreano no último ano".Na mesma nota, a família refere que "ao abrigo da lei", pretenderá dividir o pagamento deste imposto por um "período de cinco anos, a começar em abril de 2021". Os herdeiros referem que "é um dever cívico e uma responsabilidade pagar todos os impostos" associados.Segundo a agência estatal Yonhap, existe a probabilidade de que a família recorra a dividendos para assegurar os pagamentos deste avultado imposto. Citando fontes com conhecimento dos planos, a agência mencionava também a possibilidade de recurso a empréstimos bancários.A família do antigo "chairman" da empresa anunciou que vai doar parte da multimilionária coleção de arte a organizações coreanas, com o objetivo de reforçar "a visão [de Lee] sobre a importância de transmitir a herança cultural às próximas gerações".A coleção privada de Lee Kun-hee, composta por 23 mil peças e avaliada em 1,76 mil milhões de dólares, inclui trabalhos de pintores de renome, como Pablo Picasso, Claude Monet ou Marc Chagall, além de obras de artistas sul-coreanos. Algumas das obras vão ser doadas a espaços como o Museu Nacional da Coreia ou o Museu de Arte Moderna e Contemporânea.A restante coleção continuará a ser gerida pela família, em parceria com o Museu de Arte Leeum Samsung.Em ocasiões anteriores, algumas das entidades ligadas à cultura na Coreia do Sul verbalizaram a necessidade de manter todas as obras de arte no país. Em algumas das intervenções, chegou a ser sugerido que a doação de algumas obras a museus pudesse aliviar parte do imposto a pagar.O anúncio da família inclui também a doação de vários milhões para a melhoria do sistema público de saúde. Uma parte do montante servirá para a criação do primeiro hospital na Coreia especializado em doenças infecciosas.