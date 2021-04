Vendas mundiais de smartphones disparam à boleia da China e do 5G. Huawei sai do Top 5

Strategy Analytics.A forte subida foi impulsionada pelo mercado chinês e pela nova geração das telecomunicações, o 5G, assinala a empresa de análise de mercado, notando que desde 2015 que não se assistia a um crescimento desta dimensão.

"Na China, o mercado de smartphones registou um trimestre sensacional graças ao sucesso dos produtos 5G nas diversas categorias de preço", indica Linda Sui, da Strategy Analytics. O mercado chinês disparou 35% nos primeiros três meses do ano.A sul-coreana Samsung lidera as vendas mundiais com uma quota de mercado de 23%, refere o estudo.Segue-se a Apple, com uma fatia de 17%, e um trio de fabricantes chinesas: Xiaomi (15%), Oppo (11%) e Vivo (11%). Este ranking espelha o bom desempenho das fabricantes da China, com a Xiaomi a disparar as vendas em 80%, para um total de 49 milhões de smartphones.A grande surpresa é a saída da Huawei do Top 5, fruto das sanções aplicadas pelos EUA. Pelo contrário, a Samsung aumentou as vendas em 32%, impulsionadas pelas gamas Galaxy A e Galaxy S21, sublinha Neil Mawston, CEO da Strategy Analytics.A Apple, por seu turno, cresceu 44%, com "uma forte dinâmica da série dos iPhone 12 com 5G".A Stategy Analytics estima que as vendas de smartphones possam crescer 7% este ano e atingir 1,4 mil milhões de aparelhos."A retoma económica, a substituição de aparelhos mais velhos - que foi adiada - e a subida dos preços dos componentes, bem como a migração para o 5G, são fatores que contribuirão para um crescimento das receitas este ano", conclui o relatório.