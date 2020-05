Hertz a caminho do pedido de falência nos EUA com colapso no rent-a-car

A pandemia da covid-19 continua a fazer vítimas no mundo empresarial. Com o colapso do turismo e do negócio de rent-a-car, a norte-americana Hertz Global Holdings está a equacionar avançar com um pedido de proteção de credores.

Segundo a Bloomberg, o pedido de falência pode chegar já esta terça-feira, se a companhia não conseguir chegar a acordo com os credores para adiar os prazos de pagamento de dívida. A agência de notícias dá conta que as negociações não estão bem encaminhadas, levando a Hertz a equacionar recorrer em tribunal ao Capítulo 11 nos Estados Unidos, o que lhe permitirá manter a atividade e ganhar tempo para implementar um plano de recuperação e mais à frente fechar um acordo com credores. Para tal, a Hertz contratou a FTI Consulting, consultora especializada em casos de bancarrota. Apesar dos Estados Unidos ter avançado com um programa de 50 mil milhões de dólares para apoiar as companhias aéreas, a Hertz não conseguiu aceder às verbas disponíveis neste pacote, o que a deixou numa situação mais frágil do que a rival Avis, que chegou à crise com um balanço mais robusto. A Hertz não tem liquidez suficiente para esperar por uma recuperação do mercado, apesar de ter começado em março a colocar os trabalhadores em "lay off". A 29 de abril a companhia falhou os reembolsos dos primeiros empréstimos e os credores deram um prazo limite para a Hertz encontrar uma solução, que deverá agora passar pela proteção judicial contra credores. A empresa foi fundada em Chicago em 1918 e está presente em 12.400 mercados.