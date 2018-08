Híbridos ajudam Toyota Caetano a aumentar lucros em quase 40%

A fabricante automóvel alcançou lucros de mais de 7 milhões de euros nos primeiros seis meses do ano. A impulsionar estiveram os modelos Yaris, Auris, CHR e RAV4R, que contribuíram para o aumento do volume de negócios.

A Toyota Caetano fechou o primeiro semestre deste ano com um resultado líquido de 7,2 milhões de euros, o que compara de forma favorável com o obtido no mesmo período do ano passado, de 5,1 milhões de euros.

Num comunicado enviado à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários, a empresa que comercializa a marca Toyota em Portugal refere que os lucros aumentaram 39,8% nos primeiros seis meses do ano, enquanto o volume de negócios cresceu 17,4% para 237 milhões de euros.

A empresa justifica este resultado com o "crescimento verificado na actividade de viaturas com tecnologia híbrida nomeadamente os modelos Yaris, Auris, CHR e RAV4, os quais representam já mais de metade das vendas Toyota no nosso país".

De acordo com a empresa, a marca Toyota apresentou um total de vendas de 6.565 unidades. Ou seja, registou um crescimento de 17% em comparação com o mesmo período do ano anterior.

Já os custos financeiros revelaram uma descida de 23,8% neste período, o que traduz, diz a empresa, a "boa capacidade negocial face às entidades financiadoras, suportada obviamente numa estrutura de balanço sólida e com risco inexistente".

Quanto às perspectivas futuras, a Toyota Caetano afirma que, "embora as estimativas do sector apontem para crescimento mais lento para o resto do ano de 2018, entendemos como expectável que no Grupo Toyota Caetano Portugal se continue a verificar uma tendência de crescimento superior ao do mercado, com ênfase para o segmento dos Híbridos, o que proporcionará o reforço da sua sustentabilidade".