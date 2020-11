HiPay: Portugueses aumentam em 40% as compras na Black Friday

A HiPay Portugal, especialista em soluções de pagamento omnicanal, processou 40% mais pagamentos de clientes portugueses na passada sexta-feira, 27 de novembro, face ao ano anterior, num total de 80,513 transações.

Este crescimento no número de transações é acompanhado por um crescimento em valor de 40%, o que corresponde a um total de 4,166,839 euros face aos 2,996,977 euros em 2019, refere a empresa.

Os dados correspondem a transações originadas em Portugal em toda a rede de clientes HiPay, nacionais e internacionais, com a grande maioria a originar no setor do retalho.

O crescimento do número de transações e valor também foi superior durante a semana. No acumulado dos dias imediatamente antes e depois, de 22/11 a 28/11, período a que alguns retalhistas designam por "Black Week", a HiPay registou crescimentos em transações e valor de 57% e 64% face a 2019, respetivamente.

Segundo Eduardo Barreto, CEO da HiPay em Portugal, "o crescimento exponencial do volume de transações e valor das compras confirma a esperada adesão massiva ao comércio eletrónico em virtude do contexto pandémico que se vive e o reforço da popularidade do conceito Black Friday em Portugal".

"Assistimos, contudo, a uma quebra acentuada nas transações oriundas dos setores do lazer e turismo, nomeadamente viagens, hotelaria e restauração, sem a qual, acredito que o crescimento seria muito superior ao verificado", acrescentou em comunicado.

A HiPay processou em 2019 cerca de 3,9 mil milhões de euros. Em Portugal, a HiPay trabalha com mais de 1.000 clientes diretos em vários sectores e 2.000 indiretos, tendo em 2019 atingido um valor recorde de 408 milhões de euros processados.