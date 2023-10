IAPMEI admite problemas “pontuais” nos apoios

A entidade está com “constrangimentos pontuais de tesouraria”, que têm levado a atrasos nos pagamentos referentes ao anterior quadro comunitário europeu. As estruturas intermédias do Ministério da Economia “estão em ‘overbooking’”, avisa a associação empresarial minhota. “É inaceitável”, criticam os metalúrgicos.



A Agência para a Competitividade e Inovação, liderada por Francisco Sá, garante que está já neste mês a acelerar os pagamentos. Mariline Alves Vítor Rodrigues Oliveira vitoroliveira@negocios.pt 01 de Outubro de 2023 às 23:30







O IAPMEI - Agência para a Competitividade e Inovação reconhece que há atrasos nos pagamentos a empresas no âmbito do anterior quadro comunitário de apoio, o Portugal 2020.



Questionada sobre estes problemas, depois de o Negócios ter recebido o alerta por parte de um empresário, uma fonte oficial do IAPMEI responde que há problemas “pontuais”.



