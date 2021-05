IKEA leva negócio de aluguer de móveis para Espanha

O objetivo da empresa nórdica é alcançar os 30 mercados e um milhão de clientes até 2030, segundo uma notícia da Europa Press citada pelo jornal espanhol El Economista.O negócio é essencialmente centrado no renting e leasing de móveis e objetos de decoração para aquilo que a cadeia sueca considera serem clientes Ikea Businness. Este tipo de conceito esta já implementado na Suécia, Noruega, Finlândia, Dinamarca e Polónia.

Em 2019, a empresa tinha anunciado que Portugal estaria na rota do negócio de aluguer de móveis. "Em Portugal, a Ikea vai testar o serviço de leasing de produtos de mobiliário e decoração, durante 2020, com base nas aprendizagens e recomendações partilhadas pelos mercados piloto", anunciava à época fonte oficial da empresa. Contudo, até ao momento, o negócio não avançou no país.Numa nota de imprensa, Jesper Brodin, CEO do Grupo Ingka, explicava na altura que "testar a oferta de leasing é uma das maneiras pelas quais nos desafiamos a cumprir a nossa estratégia de transformação e de nos tornarmos um negócio mais acessível, conveniente e sustentável".Em Espanha o Ikea Rental está disponível em duas opões: uma em que o cliente paga um valor mensal fixo e , no final do contrato, fica com os produtos mediante um pagamento extra; e uma segunda opção, flexível, que permite que o cliente decida no final do serviço se compra os imóveis ou objetos de decoração.A empresa tem apostado na renovação do negócio e a reutilização do mobiliário tem sido uma das áreas em que mais tem investido.