Ikea investe 3,3 milhões para baixar preços de 100 produtos e dos serviços de entregas

A Ikea Portugal prevê investir 3,3 milhões de euros na redução de preços de produtos e serviços até 2022. A medida faz parte da estratégia comercial da empresa sueca de mobiliário para o próximo ano fiscal, que arranca a 01 de setembro. No entanto, as primeiras reduções de preços chegaram às lojas a 5 de agosto.Ao Negócios, a diretora comercial da Ikea em Portugal, Michaela Quinlan revela que 2,3 milhões de euros serão destinados à redução de preços de cerca de 100 produtos, que abrangem todas as gamas disponíveis. Este é o quarto ano consecutivo em que a empresa aposta na redução de preços enquanto estratégia comercial. No total, a Ikea investiu 10,5 milhões de euros neste programa de "acessibilidade".Este ano, pela primeira vez, a redução de custos vai chegar aos serviços. Aqui, o investimento previsto é de 1,1 milhões de euros. Será reduzido o preço do click and collect, que permite o levantamento de encomendas em loja, que passará de 10 para cinco euros. Ao mesmo tempo, a entrega de encomendas através dos CTT também terá custos mais reduzidos. O serviço que custava 10 euros passará a ter um custo de sete euros, enquanto as encomendas de sete euros vão passar a custar quatro.Segundo Michaela Quinlan, a redução dos custos para os clientes é possível devido ao aumento do volume de vendas, que torna a estrutura de custos "mais acessível" para a empresa. Com a medida, a empresa espera "atrair mais clientes" para o canal digital.No ano passado, devido aos confinamentos, o peso das vendas online aumentou de 4% para 14%. Os números deste ano serão apresentados apenas em novembro, mas a responsável admite um novo salto.A gigante sueca prevê ainda que ao longo do próximo ano sejam criados novos pontos de recolha, operados por parceiros externos, e inaugurados novos estúdios de planificação.Em paralelo com a redução de custos, a Ikea anunciou o lançamento em Portugal de um novo serviço de consultoria para organização de interiores. O serviço "consiste num acompanhamento digital que inclui 3 sessões online com designers de interiores IKEA", explica a empresa.