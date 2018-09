Inapa fechou semestre com lucro de 100 mil euros

A Inapa registou lucros de 100 mil euros no final dos primeiros seis meses de 2018, resultado que compara com o resultado líquido de 500 mil euros alcançado em igual período do ano passado.





No comunicado enviado esta sexta-feira, 28 de Setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM), a distribuidora de papel reporta também que entre Janeiro e Junho deste ano registou uma redução de 3,8% do volume de negócios (vendas) para 437,5 milhões de euros.



A Inapa explica estas quebras com a evolução do sector, referindo que o consumo de papel nos mercados em que opera caiu 6,2%.



Ainda assim, acrescenta na nota enviada ao regulador, a empresa liderada por Álvaro Correia conseguiu um "comportamento comercial superior ao mercado fruto da estratégia de aposta em produtos de maior valor acrescentado e de crescimento observado nos negócios de embalagem e comunicação visual".



Já o EBITDA recorrente diminuiu 18,1%, de 13 milhões de euros no primeiro semestre de 2017 para 10,6 milhões de euros no final dos primeiros seis meses do ano em curso.