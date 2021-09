Inapa reduz perdas semestrais para três milhões

A Inapa encerrou a primeira metade do ano com prejuízos de três milhões de euros, uma melhoria face aos 8,4 milhões de prejuízo reportados nos primeiros seis meses do ano passado. Face ao primeiro semestre de 2019, contudo, os números comparam desfavoravelmente, dado que tinha, então, obtido 100 mil euros de lucro.A empresa liderada por Diogo Rezende alcançou vendas de 445,7 milhões de euros, uma quebra de 14,1% face ao período homólogo.Já o EBITDA subiu 12,7%, ascendendo a 9,4 milhões de euros.A dívida líquida da empresa aumentou 6,4% em termos homólogos, cifrando-se a 30 de junho deste ano em 325,4 milhões de euros.