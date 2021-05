InCycles: Produção de bicicletas corre sobre rodas

Com uma experiência de décadas no setor do ciclismo, nomeadamente como fabricantes e distribuidores de componentes de bicicletas, João Maia, Rui Conceição, Pedro Conceição e Ricardo Marques decidiram em 2009 unir forças e fundar a InCycles, direcionando-a para a montagem e comercialização destes veículos de duas rodas. Nessa altura, a empresa contava apenas com uma linha de montagem e empregava 20 pessoas. "Gradualmente, devido ao acréscimo de encomendas, aumento do leque de clientes, contratos com novos parceiros e investimentos em outras áreas de negócio relacionadas com a montagem de bicicletas" esse número cresceu até aos 170 postos de trabalho diretos que assegura hoje, explica Pedro Conceição, um dos acionistas da empresa.



"O florescente vale do ciclismo português", chamou o jornal Le Monde ao conjunto de empresas que se concentra na região de Águeda e que em 2019 elevou Portugal ao lugar de maior produtor de bicicletas da União Europeia. A InCycles, líder nas "e-bikes", foi uma das fabricantes nacionais visitadas pela publicação francesa, no extenso artigo publicado em outubro do ano passado com honras de primeira página.Com uma experiência de décadas no setor do ciclismo, nomeadamente como fabricantes e distribuidores de componentes de bicicletas, João Maia, Rui Conceição, Pedro Conceição e Ricardo Marques decidiram em 2009 unir forças e fundar a InCycles, direcionando-a para a montagem e comercialização destes veículos de duas rodas. Nessa altura, a empresa contava apenas com uma linha de montagem e empregava 20 pessoas. "Gradualmente, devido ao acréscimo de encomendas, aumento do leque de clientes, contratos com novos parceiros e investimentos em outras áreas de negócio relacionadas com a montagem de bicicletas" esse número cresceu até aos 170 postos de trabalho diretos que assegura hoje, explica Pedro Conceição, um dos acionistas da empresa. Os investimentos passaram, explicou, pela instalação de cinco linhas de montagem de rodas e, mais recentemente, pela implantação de duas linhas de pintura. "Neste momento e já com quatro linhas de montagem de bicicletas essencialmente elétricas fomos sentindo a necessidade de aumentar o número de postos de trabalho", afirmou, salientando estar "neste preciso momento a proceder a contratação de aproximadamente 40 novos colaboradores".



Um imenso passo em frente

No ano passado, a InCycles investiu cerca de um milhão de euros numa nova fábrica na Anadia, que está já em plena laboração após a instalação da linha de pintura , realizada este mês. O investimento deveu-se às necessidades geradas pelo contrato de fornecimento que tinha celebrado com a Uber, o maior operador de micromobilidade do mundo, que levou a empresa portuguesa à liderança da produção de bicicletas elétricas.



Pedro Conceição explica que aquela multinacional decidiu em 2018 apostar nas "e-bikes", levando à especialização da InCycles neste tipo de bicicletas. "Entretanto surgiu a covid-19 e o cancelamento do contrato", recorda o responsável, que é um dos quatro sócios, frisando que "o facto de o mercado ter crescido exponencialmente e de se saber que a InCycles tinha ganho esta especialização fez com que surgissem clientes de todo o mundo que procuravam este serviço". Ou seja, sublinha, "após um passo atrás demos um imenso passo em frente".



Pedro Conceição reconhece que as vendas do último ano foram muito afetadas pela rutura da cadeia de fornecimento e principalmente pelo cancelamento daquele que era o seu maior contrato de fornecimento, tendo caído para 20 milhões de euros. A pandemia, afirma, teve um impacto "muito negativo" no início, "mas acabou por ter um efeito de crescimento exponencial que se irá manter nos próximos anos". É que a covid-19 originou uma vontade de o consumidor procurar meios de deslocação que evitassem o contacto próximo com os outros, além de ter gerado uma aceleração nos investimentos em micromobilidade que estavam já a surgir . Duas razões que levaram a uma forte procura a nível mundial. E ao bom momento que este setor nacional atravessa hoje.