Indústria dos videojogos quer “hub” europeu em Portugal

As vendas de videojogos em Portugal deverão atingir 415 milhões de euros em 2023. A estimativa foi publicada no Statista – uma plataforma digital alemã especializada na recolha de dados de vários setores de atividade – e representa um crescimento de 14,4% face a 2022, continuando a tendência dos últimos anos. E m dezembro próximo o volume de negócios deverá mais do que duplicar face ao de 2017, e no final de 2027 a venda

...