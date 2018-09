Infraestruturas de Portugal aumenta lucro em 2% para 47,4 milhões

A IP reportou um lucro de 47,4 milhões de euros nos primeiros seis meses deste ano, o que representa um aumento de 2%. As receitas provenientes das portagens cresceram 6% para 140,8 milhões de euros.

Paulo Calado/Cofina

A Infraestruturas de Portugal (IP) obteve um lucro de 47,401 milhões de euros no primeiro semestre de 2018, resultado que configura um aumento de 2% relativamente aos lucros de 46,351 milhões de euros alcançados em igual período do ano passado.



No comunicado enviado esta sexta-feira, 28 de Setembro, à Comissão do Mercado de Valores Mobiliários (CMVM) já depois do fecho dos mercados, a IP atribui esta melhoria sobretudo à "diminuição em 7,2 milhões de euros, face ao período homólogo de 2017, dos encargos financeiros líquidos".



Na nota reportada ao regulador, a empresa liderada por António Laranjo (na foto) refere ainda que, em sentido inverso, o EBIDTA recuou 1% de 326,904 milhões de euros nos primeiros seis meses de 2017 para 324,470 milhões de euros entre Janeiro e Junho deste ano.



Já os rendimentos operacionais (652,178 milhões de euros) e os gastos operacionais (467,229 milhões de euros) mantiveram-se praticamente inalterados no período considerado.



O rendimento proveniente da cobrança de portagens cresceu, nos primeiros seis meses de 2018, 6% para 149,476 milhões de euros, enquanto a contribuição do serviço rodoviário se manteve em linha com o período homólogo nos 333,535 milhões de euros (no primeiro semestre de 2017 foi de 333,220 milhões de euros.



A IP nota que esta contribuição paga pelos utilizadores da rede rodoviária constitui "o principal rendimento" da empresa.



Nota ainda para a dívida da empresa que recuou em 37,4 milhões de euros, de 8,040 mil milhões de euros no final do primeiro semestre do ano passado para 8,003 mil milhões de euros finda a primeira metade de 2018.